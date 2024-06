Katia Suman realiza terceira edição da festa Baila Comigo

A festa Baila Comigo, que teve que adiar sua terceira edição por conta da tragédia que arrasou nosso estado, estará de volta neste sábado (22), das 19h às 23h no Ocidente (rua João Telles, 960). Os ingressos, que já estão no último lote, podem ser adquiridos na plataforma Sympla, a partir de R$90,00 + taxas. A festa vai destinar parte da sua renda para a Associação de Moradores da Ilha do Pavão, pequena comunidade fortemente atingida pela enchente. A organização também estará recolhendo alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal e de limpeza. A Baila Comigo traz um mix musical feito sob medida para o público 50+ com os DJs Katia Suman e Bruno Suman com rock, pop, clássicos eternos e músicas brasileiras. Os ingressos da edição passada continuam valendo para quem não solicitou devolução.