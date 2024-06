Centro Cultural da UFRGS divulga novo cronograma do Edital de Ocupação

Suspenso temporariamente em meio à situação de calamidade pública no estado, o Edital de Ocupação 2024 do Centro Cultural da UFRGS é retomado, agora com cronograma atualizado. Pessoas interessadas em realizar atividades culturais no espaço entre os meses de setembro de 2024 e abril de 2025 podem inscrever seus projetos neste link http://ufrgs.br/difusaocultural/centrocultural até o dia 30 de junho. São aceitas propostas de oficinas, exposições, apresentações artísticas, eventos ou lançamento de obras, em diversas áreas artístico-culturais, como artes visuais; artes cênicas (dança, teatro, circo); música; literatura; culturas populares e saberes tradicionais; e políticas culturais e gestão da cultura. Podem participar do edital membros da comunidade interna e externa à Universidade. Até 20 projetos serão selecionados.