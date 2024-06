Marcelo Gross lança primeiro single do álbum Grossroads

Marcelo Gross e sua banda gravaram ao vivo o DVD Grossroads em duas noites no Teatro de Câmara Túlio Piva em Porto Alegre, em março de 2024. O guitarrista, um dos fundadores da banda Cachorro Grande, repassou grandes sucessos de sua produção autoral. Nesta sexta-feira (21), chega às plataformas digitais o primeiro single do disco, a faixa Alô, Liguei. O lançamento é do selo Ímã Records. Além de hits que compôs em seu período como guitarrista da Cachorro, Gross fez releituras de parte de seu extenso trabalho solo no disco. Foram executadas canções dos quatro álbuns que ele já lançou: Use o Assento para Flutuar, Chumbo & Pluma, Tempo Louco e Exilado. Gross foi acompanhado por Eduardo Barretto no baixo, Lucas Leão na bateria e Jimmy Pappon nos teclados.Marcelo Gross também está lançando o livro Grosswords, que está em campanha de pré-venda. Os dois projetos tem o mesmo DNA roqueiro do guitarrista gaúcho, um nome sempre presente entre os grandes personagens do rock brasileiro.