Rê Adegas canta Elis Regina no Espaço 373

Após uma longa temporada em Portugal, a cantora Rê Adegas retorna a Porto Alegre com um show para celebrar Elis Regina, neste sábado (22), às 21h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Voz e Alma: Tributo a Elis Regina contará com a participação de Antonio Flores (guitarra), Edu Saffi (baixo acústico), Luiz Mauro Filho (piano) e Marquinhos Fê (bateria). Os ingressos estão disponíveis no Sympla e custam de R$30,00 a R$90,00. Com voz marcante, Rê apresenta um repertório com canções icônicas, como Alô Alô Marciano, Atrás da Porta, Como Nossos Pais, e O Bêbado e o Equilibrista. Além dos palcos, Rê Adegas é conhecida por emprestar sua voz para trilhas de filmes, como O Homem que Copiava e Extremo Sul. Em 2018, participou do The Voice Brasil, conquistando Carlinhos Brown, e, em 2023, do The Voice Portugal. Com dois álbuns lançados, Sambô (2008) e Falando de Amor (2020), a artista prepara um álbum autoral e com canções de outros compositores.