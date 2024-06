Trio MusicArt se apresenta no Concertos Capitólio

A terceira apresentação da série Concertos Capitólio da temporada 2024 acontece neste sábado (22) às 11h, com o Trio MusicArt, formado por Diego Grendene (clarinete), Rodrigo Alquati (violoncelo) e Olinda Allessandrini (piano). No concerto, que acontece na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085) com entrada franca, serão apresentadas obras dos compositores alemães Ludwig van Beethoven (1770-1827), Robert Schumann (1810-1856) e Johannes Brahms (1833-1897). A apresentação comemora o aniversário de 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. A abertura do concerto será feita pelo jovem pianista Lorenzo Meller Conter.