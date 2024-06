Sessão AAMICCA celebra os 40 anos de Verdes Anos

A Associação de Amigas e Amigos da Cinemateca Capitólio (AAMICCA) fará uma exibição comemorativa de 40 anos do filme Verdes Anos (1984), de Carlos Gerbase e Giba de Assis Brasil. Ela será realizada no próximo sábado (22), às 18h, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085) e contará com a presença do diretor Giba Assis Brasil e da atriz Márcia do Canto, que após a projeção farão um debate com a mediação de Rafael Valles, pesquisador e documentarista. O filme será exibido no seu formato original, em 35mm, e a entrada é franca.Marco na história do cinema gaúcho, o filme assinalou o momento de profissionalização da dupla de diretores, egressos do movimento Super-8, transformando-se em objeto de culto para toda uma geração. No elenco, nomes como Werner Schünemann, Marcos Breda, Luciene Adami, Márcia do Canto, Marta Biavaschi, Xala Felippi, Marco Antônio Sorio, Sérgio Lulkin, Breno Ruschel.Inspirado em um conto do escritor Luiz Fernando Imediato, Verdes Anos acompanha as peripécias de um grupo de jovens que vive em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, no auge da ditadura militar. Nando se apaixona por uma moça da escola, Cândida. Em meio aos conflitos políticos e sociais da época, apresenta fatos comuns da sua vida e de seus colegas de escola, onde o protagonista passa a viver o início da fase adulta, assumindo sua paixão.