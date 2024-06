Canal Na Ponta da Agulha lança documentários para celebrar dois anos

O Na Ponta da Agulha, canal sobre música do Youtube, completa dois anos em junho de 2024. Para celebrar a data, eles lançarão dois minidocumentários sobre shows realizados em Porto Alegre pela Abstratti Produtora: um sobre o reencontro de Augusto Licks e Carlos Maltz (integrantes da fase clássica dos Engenheiros do Hawaii) e, outro, mostrando a passagem do mago inglês dos teclados Rick Wakeman. As produções tem estreia online prevista para 26 de junho e 3 de julho, respectivamente. A programação desta semana também inclui dois novos bate-papos, sempre às 20h. Nesta terça-feira (18), entra na plataforma um vídeo com Gabriel "Boizinho" Azambuja, músico e artista plástico que tocou bateria na Cachorro Grande. Já na quinta-feira, o protagonista da conversa é o produtor musical e ex-executivo de gravadoras Pena Schmidt, que já trabalhou com Os Mutantes e Titãs, entre outros. Conforme Cassio Toledo, idealizador e apresentador do Na Ponta da Agulha, a ideia dos documentários surgiu depois que ele comentou com Ricardo Finocchiaro (dono da Abstratti Produtora) sobre o desejo de mostrar o outro lado do palco: os bastidores, o pré-show, onde a mágica acontece. Além dele, a equipe para os dois trabalhos contou com Carlos Vargas (filmagem e edição), Thiago Borba (jornalista e fotógrafo, que cuidou do conteúdo, do roteiro e da fotografia) e Thais Blehm (gestora de marketing, comercial e criação). As captações foram feitas com uma câmera GoPro mostrando bastidores (como passagem de som e movimentação de backstage) e entrevistas com os artistas, fãs e profissionais do show business. A apresentação de Rick Wakeman fez parte da turnê em que o músico estreou, mundialmente, o Yessonata. Ocorrida no Salão de Atos da PUCRS em 11 de abril de 2024, a performance mostrou que, mesmo aos 74 anos, Rick ainda executa com maestria temas complexos.Já no show Licks & Maltz com Engenheiros Sem CREA, o guitarrista e baterista gaúchos, respectivamente, se encontraram novamente no palco após mais de 30 anos sem tocarem juntos. Acompanhados de Sandro Trindade (baixo e voz) e Jeff Gomes (guitarra e violão) — ambos do tributo Engenheiros Sem CREA —, os instrumentistas emocionaram o público vindo de diversas partes do Brasil.