Cia Hariboll promove apresentação em prol dos artistas da companhia

Em apoio aos artistas e técnicos da Cia Hariboll que foram atingidos pelas enchentes, a companhia promove o show Há vida nesta vida neste sábado (22), às 19h, no Teatro Zé Rodrigues (rua Antônio Joaquim Mesquita, 500). Os ingressos, com valor único de R$25,00 + 1kg de alimento não perecível, já estão disponíveis na plataforma Sympla. Serão apresentadas diversas manifestações artísticas inspiradas no humor e espiritualidade que caracterizam a obra da companhia e ainda haverá uma rifa solidária no local com brindes doados por parceiros culturais. O conjunto de esquetes, stand-up, músicas, dublagens e improvisos têm em seu propósito levar uma mensagem de esperança no recomeço das atividades culturais após a tragédia que assolou o Estado.