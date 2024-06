Rádio e TV Cultura celebram os 80 anos de Chico Buarque

A TV Cultura e a Rádio Cultura Brasil prestam homenagem a um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira, Chico Buarque, que completa 80 anos nesta quarta-feira (19). Na TV Cultura, o MPB Especial com Chico Buarque, de 1973, será exibido de terça (18) para quarta-feira (19), à meia-noite, na faixa comemorativa dos 55 anos da emissora, que relembra programas icônicos da trajetória da Cultura. Por meio de um importante relato sobre a produção artística de Chico da época, registrou-se um documento significativo não somente para a compreensão da obra do autor, mas também por expor faces e nuances de seu processo de criação.



Na sexta-feira (21), às 20h, o Metrópolis exibe uma reportagem especial sobre Chico Buarque com destaques ao seu legado para a música, literatura e luta pela democracia. A atração conversa com a jornalista e crítica Patricia Palumbo, que contextualiza a vida e obra do cantor. Para finalizar, Claudette estará cantando Chico no programa Balaio, no domingo (23), a partir das 9h, apresentando canções e contando para Chico e Renato Teixeira quando encontrou o compositor pela primeira vez.



Já na Rádio Cultura Brasil (77,9 MHz), a partir da meia-noite de terça para quarta-feira (18 e 19), uma programação especial totalmente dedicada ao cantor e compositor carioca vai ao ar. A programação começa com duas horas dedicadas à voz do homenageado: Chico Buarque canta suas próprias músicas. Além disso, serão destacados trechos de entrevistas que ele concedeu à TV Cultura para os programas Vox Populi e Ensaio.



Na madrugada, uma seleção musical especial com versões instrumentais das músicas de Chico Buarque e intérpretes variados cantando seu repertório. Das 4h às 9h, um programa temático por hora. As mulheres na obra do compositor; músicas escolhidas e comentadas por estudantes; Chico Buarque e a música de raiz; as músicas para cinema de Chico Buarque e os temas que compôs para teatro e musicais.



A partir das 9h, terão destaque os novos nomes da MPB que gravaram composições do homenageado. Às 10h, um programa do acervo da emissora, Pasquale Cipro Neto comenta o repertório do compositor. Fechando a manhã, às 11h, o ouvinte confere o primeiro episódio da série Chico de trás pra frente, produzida e apresentada pelo crítico musical Sidney Molina.

Do meio-dia às 17h, uma linha do tempo percorre os quase 60 anos de carreira, além de depoimentos exclusivos de fãs do artista como Adriana Calcanhoto, Francis Hime e Julio Medaglia. Logo em seguida, João Marcello Bôscoli apresenta o Contraponto com o encontro de Chico e Elis Regina e os grandes sucessos do compositor. Às 18h, as notícias do De volta pra casa serão pontuadas por temas instrumentais de Chico Buarque.



À noite, as homenagens continuam com a veiculação, às 20h, do show O Grande Circo Místico. Às 21h, o destaque vai para as músicas do álbum Até Pensei que Fosse Minha, do cantor português Antonio Zambujo interpretando o homenageado. Às 22h, a programação traz gravações de Chico feitas em dueto com Mônica Salmaso, Elza Soares e Miúcha, entre outros. Para encerrar as homenagens, a última hora do dia será voltada para Chico Buarque em leitura regional, dos quatro cantos do país. Brasis traz repertório que inclui as canções A Permuta dos Santos, Cio da Terra, Levantados do chão e Assentamento.