Cinemateca Paulo Amorim apresenta sessões especiais no Goethe-Institut

Temporariamente fechada devido aos danos causados pelo alagamento na Casa de Cultura Mario Quintana, a Cinemateca Paulo Amorim, instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), vai apresentar uma programação de filmes em parceria com o Goethe-Institut (avenida 24 de Outubro, 112). A primeira produção exibida será o documentário Verissimo, na próxima sexta-feira (21) às 19h. Os ingressos terão o preço único de R$ 16,00 e podem ser comprados pela chave Pix 91.343.103/0001-00 - no local ou antecipadamente.O Goethe-Institut disponibilizou a estrutura de seu auditório para a realização de exibições semanais, propostas pela curadoria da Cinemateca. As sessões serão realizadas nas noites de sexta-feira, sempre às 19h, e priorizarão títulos que tiveram poucas exibições ou não receberam espaço nos cinemas de Porto Alegre devido ao evento climático.O filme de abertura da programação, o documentário Verissimo, de Angelo Defanti, acompanha a rotina do escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo às vésperas dos seus 80 anos. Outros títulos confirmados nas sessões do Goethe-Institut são A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, e A Filha do Palhaço, de Pedro Diogenes.