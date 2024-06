Coletivo Teatro da Crueldade estréia novo espetáculo junto aos abrigados das enchentes

O Coletivo Teatro da Crueldade escolheu estrear seu novo espetáculo no abrigo do Centro Vida (avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132), nesta quinta-feira (20) às 16h. O Choro dos Deuses foi especialmente criado no contexto da catástrofe das enchentes provocadas pela crise climática para elaborar o luto de forma densa e provocativa a fim de depurar as dores da alma. A entrada é franca, e deve ser organizada através do número (51) 98298-0541.O espetáculo é a criação de um espaço que possibilita a dinâmica das transformações, numa coreografia artaudiana, sem verbo, gerada pelo simbolismo das sensações para privilegiar a fiscalidade e o jogo cênico, a fim de provocar um ritual de reelaboração da tristeza. A narrativa é livremente inspirada no cruzamento do mito Guarani de Criação do Universo com a mitologia do Dilúvio da antiga civilização babilônica.