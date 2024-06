Reunindo artistas da noite LGBTQ+, Conversas Crocantes começam nesta semana

Um dos mais premiados grupos teatrais do Rio Grande do Sul, a Cia. Rústica vai promover as Conversas Crocantes este mês, na Zona Cultural (avenida Alberto Bins, 900). Serão três encontros com entrada franca que vão reunir artistas da noite LGBTQ+ que se destacam na cena gaúcha. Atrizes, cantoras e performers irão dividir com o público suas experiências dentro e fora dos palcos. A mediação será de Luis Francisco Wasilewski e Heinz Limaverde. O primeiro bate-papo vai ser na próxima quinta-feira (20) e terá como convidadas Charlene Voluntaire, Maria Helena Castanha (João Carlos Castanha) e Nikki Goulart. No dia 25, terça-feira, será a vez de Madblush, Laurita Leão (Lauro Ramalho) e Brenda Thompson. O encerramento, no dia 27, quinta-feira, terá as participações de Cassandra Calabouço (Newton Gafrée Júnior), Lady Cibele (Everton Barreto) e Gloria Crystal. Todos os encontros sempre serão realizados às 19h30.A programação faz parte do projeto Croquete com Suco, um cabaré celebração que conta com o financiamento da Lei Paulo Gustavo. A produção integra as comemorações dos 20 anos da Cia. Rústica.