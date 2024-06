Shows de Napalm Death e Batushka em Porto Alegre estão cancelados, anuncia produtora

A gravadora e produtora Xaninho Discos anunciou nesta segunda-feira (17) o cancelamento dos shows em Porto Alegre das bandas Batushka (originalmente programado para 6 de agosto) e Napalm Death (que seria 24 de outubro). Os dois conjuntos, expoentes das vertentes mais extremas do heavy metal mundial, tocariam no Bar Opinião. Segundo a organização, as dificuldades logísticas decorrentes das enchentes de maio deste ano inviabilizaram a realização das apresentações na Capital. "O principal quesito que nos levou a essa decisão foi a questão de logística, tendo em vista a falta de operação (sem previsão de retorno até o momento) do principal aeroporto da região, o Salgado Filho. Com um desafio de altos preços e dificuldade em conseguir horários compatíveis dos outros aeroportos nas cidades ao redor, estamos sem muitas opções para seguir com ambas as apresentações na cidade", explica a Xaninho Discos, em nota. "Desejamos força nesse momento a toda cidade, amigos e produtores parceiros que lutam diariamente pra se manter de pé após toda a tragédia que estamos acompanhando", continua o texto. "Voltaremos em outra oportunidade e celebraremos como sempre com esse povo que tanto nos acolheu e apoiou com dezenas de outros shows."Os ingressos adquiridos antecipadamente via Sympla serão estornados pela plataforma. Em caso de dúvidas, a produtora parceira Ablaze Productions pode ser contatada pelo e-mail [email protected]