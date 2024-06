Evento pró Gravador Pub reúne mais de 20 artistas no Ocidente

O Ocidente (avenida Oswaldo Aranha, 960) abre suas portas para o evento Gravador Pub No bar Ocidente - Uma Enchente de Amor, Música E Solidariedade nesta quarta-feira (19) a partir das 19h. Os artistas, em conjunto com a casa noturna, organizaram uma noite com diversas apresentações e mais de 20 músicos envolvidos, divididos entre duos, trios e bandas, que prometem um show de sensibilidade e união. A iniciativa visa recuperar o Gravador Pub, espaço cultural afetado pela enchente de maio. Os ingressos estão disponíveis no site do pub a partir de R$20,00.Em nota, os proprietários do Gravador afirmam: “Esta ação reafirma a importância de ter espaços para que a música e as artes aconteçam. Não podemos deixar que nossa história termine ou seja reduzida”. Os artistas presentes são: Frank Jorge e Banda, Papas Da Língua, Renato Borghetti, King Jim (da banda Garotos da Rua), Fabrício Beck (da banda Vera Loca), Werner Schünemann, Pata de Elefante, Clube da Esquina Tributo RS, Paysanos, Flor Lagarto, Sem Carisma, Tributo David Bowie e Stone RS.