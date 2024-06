Márcio Pinheiro autografa lançamento sobre Chico Buarque

Nesta quarta-feira (19), data em que Chico Buarque completa 80 anos, acontece a sessão de autógrafos do livro O que não tem censura nem nunca terá: Chico Buarque e a repressão artística na ditadura militar escrito pelo jornalista Marcio Pinheiro. O evento ocorre às 17h, na livraria Pocketstore (rua Félix da Cunha, 1167). Um dos principais alvos da censura, Chico registrou a ditadura brasileira em suas canções. A obra recupera as primeiras décadas da carreira do cantor e compositor, em especial sua relação com a repressão durante a ditadura militar (1964-1985). Marco é autor de Esse tal de Borghettinho (Belas Letras, 2015) e Rato de redacao: Sig e a historia do Pasquim (Matrix, 2022) e finalista do prêmio Jabuti.