Fundação Ecarta sedia curso de danças folclóricas latino-americanas

Nesta terça-feira (18) inicia o curso de danças populares latino-americanas na Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943). Chacarera, cueca, zamba, marinera, bailecito entre outros ritmos integram as aulas do Folcloreando ministradas pelas professoras Carla Pfeifer e Marta Severo. Os encontros têm duração de uma hora, entre 15h30min e 16h30min, abertos ao público e não exigem conhecimento prévio. O investimento total fica em R$ 140,00. As inscrições podem ser feitas através do telefone (51) 99807-0598. O contato com o idioma espanhol, a musicalidade dos diferentes países, a variedade de instrumentos e composições complementam a formação. O curso integra o projeto Ecarta Anfitriã da Fundação Ecarta, acolhendo propostas preferencialmente ligadas à arte e à educação.