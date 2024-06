Programa Reconstrução Hip Hop irá atender 200 famílias e 200 artistas

O Museu da Cultura Hip Hop RS, em conexão com a Associação do Hip Hop de Esteio (ACHE), se prepara para ativar o Programa Reconstrução Hip Hop, que soma cinco ações estruturantes em apoio e suporte ao restabelecimento da vida de artistas, espaços culturais, coletivos e comunidades periféricas vítimas da maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul.

A partir da segunda quinzena de junho,, da cidade de Esteio, irãoatravés do Hip Hop Alimentação, programa desenvolvido pela Associação desde 2018. A seleção das famílias será feita por meio doA Casa da Cultura Hip Hop de Esteio também irá doar, através do Vale Cultura Hip Hop e fará o, doados através do pix solidário, para reconstruir dez espaços de iniciativas culturais do hip hop vítimas da enchente no estado. O formulário de cadastro para as ações está disponível nas redes sociais.Por fim, em parceria com a Escola de Psicanálise Americana, a ACHE irá gerir um. Durante seis meses,. O processo de seleção do grupo também será por meio do formulário de cadastro, disponível nas redes sociais da ACHE.Empresas e pessoas que queiram contribuir com as ações da ACHE podem continuar doando através do pixou, Bairro São Sebastião, endereço sede da Casa da Cultura Hip Hop de Esteio. Uma prestação de contas será feita para comprovar o destino dos valores e alimentos.