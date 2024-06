Feira do Livro Reconstrói RS movimenta mais de R$ 300 mil em vendas

A iniciativa 100% solidária realizada pelo Instituto Ling com apoio da Câmara Rio-Grandense do Livro e do Clube de Editores do Rio Grande do Sul, a Feira do Livro Reconstrói RS movimentou a capital gaúcha no último fim de semana. De sexta a domingo (14 a 16), mais de 10,4 mil pessoas circularam pela sede do centro cultural em Porto Alegre, colaborando para reerguer o mercado editorial gaúcho.Durante os três dias de evento com entrada franca, o público comprou diretamente de livreiros, editoras, autores e sebos gaúchos afetados direta ou indiretamente pelas enchentes, gerando mais de R$ 300 mil de faturamento, com cerca de 5 mil livros vendidos nas 40 bancas espalhadas pelo local. Quem passou pelo Instituto Ling ainda pode conferir mais de 30 programações culturais paralelas, entre bate-papos literários, shows musicais e atividades infantis, além de 30 sessões de autógrafos com autores como Paula Taitelbaum, Márcio Pinheiro e Mário Corso.A Feira do Livro Reconstrói RS ainda teve como padrinhos os jornalistas Carlos André Moreira e Luiz Gonzaga Lopes, e a participação voluntária de nomes como Carla Madeira, que marcou presença virtualmente em um bate-papo com a autora Martha Medeiros. Nas bancas, o público aproveitou para comprar obras assinadas por autores gaúchos. Entre os 10 livros mais vendidos na Feira do Livro Reconstrói RS, seis são assinados por escritores do Rio Grande do Sul: A enchente de 41, de Rafael Guimaraens; Da sempre tua, de Claudia Tajes e Diana Corso; Ela se chama Rodolfo, de Julia Dantas; Mas em que mundo tu vive?, de José Falero; O que não tem censura – nem nunca terá: Chico Buarque e a repressão artística durante a ditadura militar, de Márcio Pinheiro; e o infantil Sofia e Otto conhecendo Porto Alegre, de Pedro Leite.