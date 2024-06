Coldplay anuncia lançamento de seu décimo álbum

A banda Coldplay anunciou, nesta segunda-feira (17), o lançamento de seu décimo álbum, Moon Music. O disco estará disponível nas lojas e em serviços de streaming a partir do dia 4 de outubro de 2024. O primeiro single do álbum, feelslikeimfallinginlove, será lançado nesta sexta-feira (21).Em conjunto com as medidas de sustentabilidade inovadoras do Coldplay em sua atual turnê - que até agora produziu 59% menos emissões de CO2 do que sua turnê anterior em estádios - a banda fez grandes esforços para tornar o lançamento físico do álbum o mais sustentável possível.Este será o primeiro álbum do mundo lançado como um LP EcoRecord de 140g, com cada cópia feita de nove garrafas de plástico PET recicladas. Isso evitará a fabricação de mais de 25 toneladas métricas de plástico virgem e proporcionará uma redução de 85% nas emissões de CO2/kg no processo de fabricação em comparação com o vinil tradicional de 140g. As edições em CD de "Moon Music" serão as primeiras do mundo a serem lançadas em EcoCD, criado a partir de 90% de policarbonato reciclado, proveniente de resíduos pós-consumo. Moon Music é o primeiro álbum do Coldplay desde Music Of The Spheres, de 2021, que inclui o single TOP 1 nos EUA, My Universe, com BTS, e foi indicado ao prêmio de Álbum do Ano, no Grammy Awards.