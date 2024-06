Solidariedade e Retomada: Festival de Música Colaborativo movimenta o Theatro São Pedro

Nesta semana, o Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N) pretende alegrar o público porto-alegrense durante cinco noites, a partir desta quarta-feira (19) até domingo (23). Quem toma conta do palco é o Festival de Música Colaborativo, evento que reunirá dezenas de músicos gaúchos em um único objetivo: arrecadar donativos e dinheiro (através do PIX Coletivo) para os músicos e trabalhadores que sofreram perdas nas recentes enchentes no Rio Grande do Sul. O espetáculo do dia 23 começa às 18h; nos demais dias, as atividades iniciam às 20h. Os ingressos já estão à venda no site do Theatro, e cada show é vendido separadamente - alguns, inclusive, já se encontram esgotados. A transmissão ao vivo fica por conta da TV Assembleia e do seu canal no YouTube. A diretora do Departamento de Cultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Mariana Abascal, conta que o evento já estava marcado, no formato do tradicional Sarau do Solar. O evento é realizado desde 1993, quando foi inaugurada a restauração do Solar dos Câmara (rua Duque de Caxias, 968), construção histórica que desde então concentra a maior parte das iniciativas culturais do Parlamento gaúcho. O projeto consiste na promoção de espetáculos musicais, com entrada franca, em temporadas anuais que vão de março a dezembro. Porém, por conta da enchente que assolou o estado, o Sarau do Solar se transformou em um festival do bem. “Foi uma conversa muito rápida, onde cada um dos organizadores foi indicando uma coisa a ser feita e então surgiu esse festival, unindo todos nossos esforços em prol de quem mais precisava naquele momento”.Mariana conta que o fato de ter todos os orçamentos pré-estabelecidos e toda a organização do Sarau já aprovada facilitou a concretização do evento. “É importante (a organização), porque na hora da crise mesmo é muito difícil partir do zero. Como é que tu levantas a verba? E a gente tinha tudo, os cachês dos músicos aprovados, a gente já tinha contratação, comida do camarim, tudo”.Quando o festival foi enfim criado, criou-se um entendimento entre os organizadores de que o mesmo deveria ser voltado aos profissionais da música que, mesmo não atingidos diretamente, tiveram de cancelar seus shows e atividades. “A cadeia produtiva da música foi super afetada. Não só os músicos, mas também produtores, engenheiros e espaços”. Em parceria com o Coletivo RS Música, todas as doações em dinheiro através do PIX serão direcionadas para a associação, que já está arrecadando e fará seu lançamento durante o festival, na sexta-feira (21). Todas as atividades do coletivo serão gratuitas e o público poderá fazer contribuições através do PIX: [email protected] , que também estará disponível durante todos os shows.Durante a organização, Mariana explica que os saraus já estavam programados para o mês, e os que foram adiados por conta da enchente passaram a integrar o festival. Assim, a programação conta com diversos gêneros, da música de câmara ao nativismo, unindo o povo gaúcho por uma causa nobre. “Todas as pessoas desse estado e as de Porto Alegre precisam também de um momento de momento feliz, né? Um festival de música que tenha diversidade. Então, assim, é um momento para a gente também brindar uma retomada. Eu acho isso muito importante pro nosso estado de espírito”.