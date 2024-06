BPE e Biblioteca Romano Reif terão atividades especiais nas próximas segunda e terça-feira

As portas da Biblioteca Pública do Estado (BPE - rua Riachuelo, 1190) e da Biblioteca Pública Romano Reif (Largo da Bandeira, 64) estarão abertas em horário estendido na próxima segunda (17/6) e terça-feira (18/6). As duas instituições da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) terão uma programação especial nesses dias, com atendimento ao público das 10h às 20h. Em ambas as bibliotecas haverá transmissão em vídeo do III Fórum Internacional Imaginação, Cultura e Cidades. O evento visa promover a diversidade de pensamento e a reflexão crítica sobre as conexões entre imaginação, cidades e cultura, reunindo convidados brasileiros e estrangeiros. O fórum ocorre no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo (SP) nos dois dias às 10h e será transmitido ao vivo pelo canal da instituição no YouTube. Também nos dias 17 e 18 de junho, das 14h às 18h, a BPE sediará o curso Acessibilidade comunicacional em Libras para instituições culturais. A atividade é promovida pelo Projeto Educativo da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e terá continuidade nos dias 24 e 25 de junho. Além disso, durante todo o horário de funcionamento da BPE, segue em cartaz a exposição Babel (In) Finita, uma jornada pela história da literatura ocidental, por meio dos olhares e textos do escritor Jorge Luis Borges.