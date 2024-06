Festival Rocha Dura apresenta 7 shows em Porto Alegre

A 27ª edição do Festival Rocha Dura celebra os 20 anos do projeto neste domingo (16) às 17h, no Divina Comédia (rua da República, 649). Na programação, haverá show de rock com artistas e bandas formadas majoritariamente por mulheres, incluindo: Jéssica Jennifer, Ágata Rios, Os Aciderais, Xulé de Omem, Sem Carisma, A Ordem Inversa e Venera Se7e. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla por R$20,00.O festival tem como objetivo a inclusão de artistas independentes na cena musical de Porto Alegre e Região Metropolitana, e até o momento realizou 26 edições com a participação de 72 bandas e 91 shows envolvendo centenas de musicistas. Na ocasião, eles estarão recebendo itens de doação para as vítimas das cheias no Rio Grande do Sul.