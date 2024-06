Gira Negra Gaúcha lança novos episódios a partir de 19 de junho

Após uma parada forçada devido à situação de calamidade em que ainda se encontra Porto Alegre, o projeto Gira Negra Gaúcha retoma seus trabalhos. No primeiro episódio a ser lançado na próxima quarta-feira (19) no canal do projeto no youtube, André de Jesus e Richard Serraria recebem Léo Tinguerreiro para conversar sobre o poder da ação comunitária e a militância política através da religiosidade de matriz africana.Além do videocast no canal do youtube, as entrevistas também serão transmitidas pela Rádio Ipanema Comunitária 87.9FM e disponibilizadas no portal Brasil de Fato RS. Até outubro deste ano, serão oito entrevistas inéditas lançadas duas a cada mês. As próximas serão dia 10 de julho com a jornalista e educadora popular Ana Barros e dia 24 de julho com o rapper e artivista social Eduardo Tamborero.Em um novo formato, agora como videocast e com canal próprio no youtube, a Gira iniciou em 2023 como uma coluna mensal publicada no portal Brasil de Fato RS, assinada por André de Jesus e assessoria de Richard Serraria, ambos artistas e ativistas negros ligados as expressões periféricas em Porto Alegre. A escrita gerou um podcast, versão comentada da coluna, em que se expandiu a abordagem trazendo depoimentos de convidados(as) para ilustrar e ampliar a reflexão acerca dos temas tratados.