Autores farão sessão de autógrafos em prol de livraria afetada pela enchente

Doze escritores gaúchos vão fazer uma noite solidária de autógrafos na Livraria Santos da Galeria Casa Prado (rua Dinarte Ribeiro, 148) pela reconstrução das lojas alagadas pela enchente. O evento será na próxima quinta-feira (20) a partir das 19h. A ideia é ajudar a Livraria a vender livros para recuperar o prejuízo estimado em R$1,5 milhão pela perda de 80 mil livros que foram inutilizados pelas águas que atingiram o depósito na avenida Brasil, com 60 mil livros, e uma loja do Canoas Shopping com outros 20 mil. Escritores como Martha Medeiros, Roberto Rachewsky, Luiz Coronel, Cláudia Tajes, Rodrigo Nejar, Maria Carpi, Eduardo Bueno, Paula Taitelbaum jornalistas como Rogério Bohlke, Alex Bagé e Cesar Cidade Dias e até o ex-jogador da dupla GreNal Paulo César Tinga estarão presentes para assinar seus livros. Haverá também música instrumental ao vivo, gentileza do músico Cleber Guterres.