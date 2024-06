Martin Dreher fará palestra sobre a história da imigração alemã

O Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250) realizará na próxima segunda-feira (17), às 19h30min, a palestra A História da Imigração Alemã - Carta de 2 de Fevereiro de 1825. A conferência será ministrada pelo Prof. Dr. Martin Dreher, um dos mais destacados nomes por trás dos estudos teuto-brasileiros e pertence ao ciclo de conferências Colóquios da Imigração. O ingresso é a doação, na entrada do evento, de materiais de limpeza pesada, como rodos, luvas e água sanitária, que serão destinados aos atingidos pelas enchentes.



No bate-papo com o público, o pesquisador resgatará uma correspondência assinada por Johann Friedrich Jerike, um dos passageiros do veleiro Germania, que partiu de Hamburgo em 8 de maio de 1824 para mostrar a chegada no Brasil de pessoas de diferentes regiões alemãs. Durante a viagem, ocorreram mortes, nascimentos e até mesmo uma revolta a bordo. A diversidade dos passageiros reflete a variedade da imigração e das oportunidades presentes na época.



Para o próximo mês, também está confirmada a palestra Mulheres na Imigração, com Scheila dos Santos Dreher, no dia 8 de julho. Depois, haverá ainda as conferências A produção em belas artes no RS por germânicos e teuto-riograndenses, dia 19 de agosto, com José Francisco Alves; Jornais em língua alemã editados no RS: ainda existem e onde estão?, dia 21 de outubro, com Isabel Cristina Ahrend, e Lendas e Mitos da História da Imigração Alemã, em 18 de novembro, com Décio Aloísio Schauren, todos pertencentes ao ciclo de conferências.