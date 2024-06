Fim de semana cultural no Rancho Tabacaray tem Rê Adegas, Pirisca Grecco e Jari Terres

O Rancho Tabacaray (avenida Vicente Monteggia, 2.770), celeiro da cultura gaúcha em Porto Alegre, abre as portas do espaço cultural e gastronômico neste final de semana para jantares com música ao vivo com Rê Adegas na sexta-feira (14) e Pirisca Grecco no sábado (15), ambas a partir das 18h30min, e Jari Terres a partir das 11h no domingo (16). A gastronomia é a la carte com cozinha da brasa, produzida pela equipe El Topador. O couvert artístico é de R$ 30,0, com reservas em https://rancho-tabacaray.leadsfood.app/.Desde 2022, El Topador tem realizado mensalmente shows com artistas gaúchos, como Shana Müller e família Fagundes, além de cursos e workshops sobre churrasco e parrilla, eventos corporativos e até casamentos. Para a edificação histórica, a administração projeta além de camarim para os artistas, a construção de um museu contando a história de Vicente Monteggia e da região.