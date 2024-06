Com novas datas confirmadas, Feira do Livro de Gravataí terá 100% de profissionais gaúchos

A 35ª Feira do Livro de Gravataí já tem uma nova data: de 26 a 30 de junho. O local é o mesmo, a nova Rua Coberta da cidade (rua Prefeito José Linck - Gravataí). Porém, por conta das enchentes que assolaram o estado, entendeu-se que o importante neste momento é fazer a roda da cultura gaúcha girar. Desse modo, todos os profissionais contratados serão do Rio Grande do Sul. Com o tema Patrimônio – Vivendo nossa história, os ingressos para os shows das noites de feira serão gratuitos, mediante a doação de um quilo de alimento.Para o secretário de Governança, Comunicação e Cultura de Gravataí, Giulliano Pacheco, a feira será fundamental para auxiliar aqueles que, direta ou indiretamente, tiveram de parar suas atividades no mês de maio. Além disso, ele relata que “é um evento de retomada, tanto da classe artística, cultural, quanto da própria cidade”, que também foi afetada pela enchente. A Feira do Livro também terá os tradicionais estandes com livreiros e editoras, palco para shows, teatros e contações de histórias na nova Casa de Cultura (antiga sede da prefeitura - avenida José Loureiro da Silva, 1.350) e ainda atividades no auditório da Acigra (Associação Comercial e Industrial de Gravataí - rua Pref. José Linck, 701) e na Escola Dom Feliciano (avenida José Loureiro da Silva, 655). A programação completa está no site do evento. Nos cinco dias, estão previstas 56 horas de programação e 64 atividades, incluindo os encontros com os autores. Além disso, diversas atividades terão acessibilidade, como tradutores em Libras e programação impressa em braille. A patrona da feira deste ano será a doutora em história do Brasil Véra Lúcia Maciel Barroso. Para Giulliano, “ela conversa muito com o tema da feira deste ano. A obra literária e a importância que ela tem aqui, principalmente para a cultura açoriana, foi fundamental para a escolha”. A realização da Feira do Livro pela Prefeitura de Gravataí, por meio da Secretaria Municipal de Governança, Comunicação e Cultura, foi viabilizada com recursos da Lei Rouanet. Já é o segundo ano que a feira é viabilizada por meio dela, e Giulliano reforça que a cidade de Gravataí é uma grande incentivadora da mesma.