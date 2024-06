Cinemateca Capitólio terá curso sobre design de cartazes de cinema

A Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085) receberá, nos dias 29 e 30 de junho das 14h30 às 17h30, o curso O Filme: Um Estudo do Design do Cartaz de Cinema, ministrado por Ricardo Sastre. As inscrições já estão abertas no site cinemacineum.blogspot.com e partem de R$50,00.