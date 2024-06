Museu da Cultura Hip Hop RS lança Programa de Formação gratuito para 570 alunos

O Museu da Cultura Hip Hop RS anunciou o lançamento do seu Programa de Formação, financiado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Composto por duas turmas de cada curso, o programa irá formar gratuitamente 570 alunos através de oficinas, com 24 horas-aula, sobre os cinco elementos do hip hop: MC, DJ, breaking, graffiti e conhecimento. As aulas iniciaram nesta quarta-feira (12). Os alunos foram selecionados através do formulário de inscrição, disponibilizado nas redes oficiais do Museu. Os oficineiros também realizaram uma busca nas escolas públicas dos bairros Rubem Berta e Vila Ipiranga, no entorno do Museu, para facilitar o acesso dos selecionados para comparecerem aos cursos.O Programa de Formação do Museu de Cultura Hip Hop RS tem como prioridade eleger estudantes em vulnerabilidade social, negros e mulheres. Ao finalizarem o curso, os alunos irão receber certificação. O Programa de Formação do Museu da Cultura Hip Hop RS visa a ampliação da qualidade de vida na perspectiva da coletividade.