TUM Festival inicia ações solidárias com shows e conscientização sobre o clima

No próximo domingo (16), a partir das 15h, será realizada uma série de shows no Floripa Airport (Rod. Acesso ao Aeroporto, 6.200 - Florianópolis), dando início às ações do festival TUM SOS RS. Filipe Catto, Nei Lisboa, Renato Borghetti, Família Lima, Negra Jaque, 50 Tons de Pretas, Guinha Ramires e convidados se apresentarão ao público catarinense para arrecadar doações aos profissionais da música que foram afetados de alguma forma pelas enchentes. Os ingressos, no valor mínimo de R$ 30,00, podem ser adquiridos no site Blueticket. Para quem não puder participar, outras campanhas estão sendo veiculadas no site www.tumsosrs.com.br. O TUM SOS RS entende que a tragédia do Rio Grande do Sul não é um problema isolado, e pretende trazer a discussão climática para o centro do debate. Para isso, o evento contará com a presença de iniciativas sustentáveis de Santa Catarina: Projeto Tamar, o projeto Ecomoda da Udesc, Instituto Lixo Zero, a artista plástica Nara Guichon, Museu do Lixo de Florianópolis, o menino Murilo Stallivieri com suas abelhas sem ferrão e minhocário, Cooperativa Renascer 4R e a Associação União Norte.