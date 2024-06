Obras Comentadas recebe Ná Ozzetti e Luiz Tatit em edição virtual

Projeto virtual dedicado à discussão de grandes trabalhos da música popular brasileira, o Obras Comentadas realizará neste sábado (15), às 16h, mais uma edição, transmitida pelo canal do YouTube de Felipe Antunes, mediador da iniciativa. Os convidados serão os músicos Ná Ozzetti e Luiz Tatit, que falarão sobre o álbum De Lua (2023), que une composições inéditas com músicas emblemáticas das discografias dos artistas. Durante a transmissão, o público será convidado a fazer doações para as famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Durante a transmissão, serão exibidos detalhes da trajetória de Ná Ozzetti e Luiz Tatit. A dupla vem pondo em prática o modelo de criação em que Ná compõe a melodia e suas inflexões sugerem ao Tatit frases soltas que, aos poucos, vão formando o tema da letra.Essa será a 45º edição do projeto que surgiu durante a pandemia de Covid-19, inicialmente com a intenção de unir o público. Agora, diante da maior catástrofe climática já enfrentada pelo Brasil, a iniciativa entende que é necessário continuar realizando os encontros para levar arte e esperança. O evento é realizado pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre.