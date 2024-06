Sesc Alberto Bins, em Porto Alegre, expõe painel do artista visual Celopax

O Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665) recebe, a partir desta sexta-feira (14), a exposição de um painel do artista visual porto-alegrense Celopax. A obra, originalmente, estava programada para ser exposta na Galeria Xico Stockinger, que é mantida na Estação Rodoviária da Trensurb através de parceria entre o Sesc e a empresa de trens urbanos, e está fechada em razão das enchentes. Intitulado de Espaço Onírico, o painel traz um monstro de cores vibrantes invadindo as ruas da cidade, e propõe ser um convite a sonhar e transitar no mundo do imaginário. Ela pode ser apreciada na entrada da unidade do Sesc Alberto Bins, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, até o dia 13 de setembro de agosto.Nome por trás da obra, Celopax iniciou sua trajetória artística em 1999 a partir do grafitti. Após mais de duas décadas de imersão nas ruas – aprendendo técnicas, fazendo arte e participando ativamente da cena local – desenvolveu uma linguagem própria marcada por formas geométricas, cores vibrantes e criaturas lúdicas que expressam o inconsciente da vida nas metrópoles. Suas criações, materializadas sobretudo em murais, telas e esculturas, podem ser encontradas em espaços como a Konstfack University of Arts, Crafts and Design, em Estocolmo, a Global Street Art, em Londres, e o Teufelsberg Occupy Art, em Berlim.