Projeto Miniarte Internacional dará gratuidade a quem não puder pagar inscrição

Em sintonia com o movimento de solidariedade em favor da população do Rio Grande do Sul, o Projeto Miniarte Internacional isentará da taxa de inscrição quem quiser participar da edição deste ano e não tiver condições de pagar, sem nenhuma exigência comprobatória.O período de inscrições é de 10 de junho e 31 de julho. Todas as informações sobre gratuidade, descontos em inscrições individuais e coletivas e ficha técnica estão disponíveis no site www.miniartex.org. A Miniarte Paz, tema proposto aos artistas nesta 50ª edição, terá exposição dos trabalhos produzidos na Gravura Galeria de Arte (rua Coronel Corte Real, 647). A abertura da mostra será no dia 5 de outubro, e irá até 31 do mesmo mês.Uma novidade da Miniarte neste 2024 é abrir-se também à participação de escritores. Para isso, o projeto contou com a consultoria da artista visual, escritora e editora Liana Timm na elaboração do regulamento.A coordenação já começou a receber as primeiras obras. Entre elas estão os trabalhos de duas artistas residentes nos Estados Unidos: Marise Zimmermann, de São Francisco, e Paula Goldstein, de Los Angeles.