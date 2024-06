Final de semana no Espaço 373 promete atrações culturais diversas

O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) terá um final de semana agitado, com eventos para todos os gostos. A programação começa na quinta-feira (13), com o Tango Quarteto Denise Lahude. Denise (voz), André Ely (violão de sete cordas), Carlos Alberto de Césaro (contrabaixo) e Jonatan Dalmonte (bandoneon) interpretarão canções de Anibal Troilo, Angel Villoldo, Astor Piazzolla e outros nomes. O evento inicia às 21h e os ingressos já estão disponíveis, a partir de R$ 25,00 na plataforma Sympla. Na sexta-feira (14) às 21h a banda de câmara Tum Toin Foin, formada por músicos oriundos do rock, do samba, do jazz, do regionalismo gaúcho e da música erudita, ocupa o espaço. Liderado por Arthur de Faria (piano), o grupo é formado por Miriã Farias (violino), Sabryna Pinheiro Faria (trombone) Adolfo Almeida Jr. (fagote), Bruno Vargas (baixo), Gabriel Romano (acordeon), Güenther Andreas (bateria), Giovanni Berti (percussão) e Thomás Werner (guitarra). Os ingressos partem de R$30,00 e também estão disponíveis no Sympla. E no sábado (15), é a vez da cantora cubana Indira Castro & Café Trio, formado por Luiz Mauro Filho (piano), Lucas Fê (bateria) e Nico Bueno (baixo), viajarem pelo universo da salsa. Atualmente participando de um reality show musical, Indira canta desde criança, mas deu uma pausa nesse sonho para cursar medicina em Cuba. Hoje, lota casas de espetáculos interpretando clássicos da música caribenha, brasileira e jazz. O show acontece às 21h e os ingressos podem ser encontrados no Sympla, a partir de R$30,00.