Sedac lança Prêmio Minuano de Literatura com R$ 30 mil em premiações

A Secretaria de Estado da Cultura lançou, nesta segunda-feira (10), o Prêmio Minuano de Literatura de 2024. Voltada a valorizar e promover a literatura sul-rio-grandense, a premiação confere reconhecimento público a autores nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul e a editoras sediadas no Estado. Podem concorrer livros publicados em primeira edição nos anos de 2022 e 2023. As inscrições estão abertas no site cultura.rs.gov.br até o dia 24 de julho. O anúncio das obras vitoriosas acontecerá em uma cerimônia de premiação no dia 5 de dezembro deste ano.Serão cinco categorias: narrativa longa, narrativa curta, poesia, infantil e juvenil e não-ficção. Cada vencedor receberá um troféu e R$ 5 mil, com exceção daquele que, entre os vencedores, for eleito Livro dos Anos 2022 e 2023, o qual ganhará R$ 10 mil, totalizando R$ 30 mil em prêmios.O Prêmio foi reformulado no último ano, assim atendendo o orçamento da Sedac e garantindo uma premiação em dinheiro, o que incentiva a produção gaúcha e a divulgação de sua literatura. Lançada em 2018, a premiação retorna para sua sexta edição, após uma pausa em 2023.