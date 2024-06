Coletivo RS Música lança projeto dentro do Festival de Música Colaborativa

No dia 21 de junho, a partir das 17h, o Coletivo RS Música Urgente fará um encontro presencial em vários espaços do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) com mais de 100 profissionais da Cadeia Produtiva da Música, reunindo técnicos, compositores, músicos, cantores e produtores. Todas as atividades no dia serão gratuitas e o público poderá fazer contribuições para o coletivo através do PIX: [email protected] em nome de Caminha Produções Ltda.Na programação está previsto:DIÁLOGO DE TAMBORES - Em frente ao Theatro São Pedro, às 17h, com 20 percussionistas gaúchos, entre eles: Guilherme Ceron, Giovani Berti, Renato Popó, Bruno Coelho, Kako Xavier, Guilherme Feijão e Edu Pacheco.ORQUESTRA VILLA-LOBOS - no Foyer do Theatro São Pedro, às 18h. O concerto da Orquestra Villa-Lobos será dedicado a compositores gaúchos, incluindo sucessos de Kleiton e Kledir, Mário Barbará e seus contemporâneos da música popular gaúcha até a nova geração. OFICINA DE CHORO - Foyer do Theatro São Pedro, às 19h, com o grupo de choro coordenado por Mahtias 7 Cordas. A iniciativa tem como objetivo ampliar o espaço da música instrumental no país através da formação de grupos, do ensino da música de choro e do incentivo a novos compositores. SHOW RS MUSICA URGENTE - no palco principal do Theatro São Pedro, às 20h, ocorrem apresentações com formações diversas e muitas inéditas com diversos músicos.A promoção é da Assembleia Legislativa e da Secretaria de Estado da Cultura, com apoio da ONG Moradia e Cidadania. A programação terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia e no canal do YouTube.