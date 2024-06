Canal Brasil exibe mostra Cinema Atrás das Grades com clássicos brasileiros

O Canal Brasil vai exibir nesta terça-feira (11) um compilado de filmes que se passam em presídios. A mostra Cinema Atrás das Grades será composta por nove títulos clássicos do cinema brasileiro com essa temática, que entram na programação em formato de maratona, a partir das 13h30.

Os filmes escolhidos são o documentário Nazinha, Olhai por Nós, de Belisario Franca, que retrata a ansiedade de quatro detentos pelo direito da saída temporária para acompanharem as festividades pelo dia de Nossa Senhora de Nazaré; Flores do Cárcere, dirigido por Paulo Caldas e Bárbara Cunha, que documenta o retorno de seis ex-presidiárias ao espaço onde 12 anos antes elas estavam presas; o longa A Gente mostra o diretor Aly Muritiba em sua visita à Equipe Alfa, responsável pela guarda de cerca de mil criminosos numa penitenciária brasileira.



Às 17h45 vai ao ar o O Prisioneiro da Grade de Ferro, de Paulo Sacramento, inspirado no livro homônimo de Percival de Souza; seguido por Encarcerados, que tem direção de Pedro Bial, Fernando Grostein Andrade e Claudia Calabi e mostra, através da visão de funcionários, o dia a dia de oito detenções em São Paulo; o clássico Carandiru, de Hector Babenco, inspirado no livro "Estação Carandiru", escrito por Dráuzio Varella, conta com detalhes o trabalho do médico na prevenção à AIDS realizado na Casa de Detenção de São Paulo.



O clássico Tropa de Elite 2, de José Padilha, mostra a continuação da saga de Capitão Nascimento após ser afastado do Bope; Memórias do Cárcere, dirigido e roteirizado por Nelson Pereira dos Santos e baseado no livro do Graciliano Ramos, retrata a agonia de Ramos após ser preso injustamente e se ver obrigado a conviver com ladrões e assassinos. Para fechar a maratona, o filme Desvio, de Arthur Lins, traz a história de Pedro, que consegue liberação para passar o Dia das Mães fora da cadeia após vários anos preso.



Cinema Atrás das Grades

13h30 - Nazinha, Olhai por Nós (2020) (88'), de Belisario Franca

15h - Flores do Cárcere (2019) (72'), de Paulo Caldas e Bárbara Cunha

16h15 - A Gente (2017) (91'), de Aly Muritiba

17h45 - O Prisioneiro da Grade de Ferro (2003) (124'), de Paulo Sacramento

19h50 - Encarcerados (2021) (74'), de Pedro Bial, Fernando Grostein Andrade e Claudia Calabi

21h05 - Carandiru (2003) (146'), de Hector Babenco

23h30 - Tropa de Elite 2 (2010) (112'), de José Padilha

1h25 - Memórias do Cárcere (1984) (188'), de Nelson Pereira dos Santos

4h35 – Desvio (2019) (92'), de Arthur Lins