Artista Desconhecido lançará single nesta quinta-feira no Ocidente

O Ocidente Acústico desta quinta-feira (13) será com Artista Desconhecido, que lançará seu single Universo Paralelo no evento. Além de apresentar sua nova música, o evento contará com alguns convidados da cena de Porto Alegre e terá como objetivo arrecadar doações para os atingidos pela tragédia climática no Estado. O show inicia às 21h no Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960), e os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 25,00. Artista Desconhecido é um cantor e compositor porto-alegrense de música pop que iniciou seus trabalhos em 2020 e lançou, desde então, o álbum Contos de Esquina e os singles Versos Soltos e Doce Por Dentro. Em 2023, Artista começou as gravações de seu segundo álbum, que contará com 8 faixas e será lançado em 2024. O álbum se chamará Universo Paralelo, nome também de seu último single, já disponível em sua plataforma de preferência.