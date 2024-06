Thriller psicológico com Dakota Fanning estreia nos cinemas

Os Observadores, novo longa produzido por M. Night Shyamalan, aclamado diretor de O Sexto Sentido, Corpo Fechado e Fragmentado, já está nos cinemas brasileiros. O thriller psicológico foi escrito e dirigido por Ishana Night Shyamalan, com base no romance homônimo de A.M. Shine e conta a história de Mina, uma artista de 28 anos que se perde em uma floresta assustadora da Irlanda. No local, Mina é recepcionada por pessoas intrigantes, presas em um lugar apelidado de 'poleiro'.Para o lançamento, a Warner realizou durante a semana dois eventos exclusivos, sendo um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, onde reuniu ex-participantes de reality shows que, de alguma forma, vivenciaram a mesma experiência de Mina e seus companheiros de cárcere: a de ser observado. Você não pode vê-los, mas eles veem tudo. SINOPSE:Uma artista de 28 anos fica presa em uma floresta extensa e intocada no oeste da Irlanda. Encontrando abrigo, ela sem saber fica presa ao lado de três estranhos que são perseguidos por criaturas misteriosas todas as noites.