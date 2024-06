'O Jogo que Mudou a História' do crime organizado do Rio de Janeiro se torna série

Falta pouco para o público conhecer os personagens de O Jogo que Mudou a História, nova série Original Globoplay que estreia na próxima quinta-feira (13) e reúne 10 episódios, publicados dois a cada quinta-feira. A trama faz uma viagem no tempo para contar como surgiram facções reais e o crime organizado no Rio de Janeiro, nas décadas de 1970 e 1980.



Falta pouco para o público conhecer os personagens de 'O Jogo que Mudou a História', nova série Original Globoplay que estreia na próxima quinta-feira (13) e reúne 10 episódios, publicados dois a cada quinta-feira. A trama faz uma viagem no tempo para contar como surgiram facções reais e o crime organizado no Rio de Janeiro, nas décadas de 1970 e 1980.

Como marca registrada dos projetos comandados por José Junior, a trama traz um tom realístico e temas sociais, recheada de personagens complexos e que se revezam entre heróis e anti-heróis. Em média, 4350 artistas, considerando participações especiais e figurantes, entram em cena na trama, que tem Raoni Seixas como diretor de elenco.

O combo cenário e efeitos também promete envolver o público. Com direção de arte de Tulé Peake, os episódios têm como plano de fundo locações reais em destaque: como os presídios Bangu 1 e o Instituto de Perícia Heitor Carrilho – Frei Caneca. Para dar vida à extinta prisão de Ilha Grande, demolida no passado e que tem hoje apenas a fachada mantida, foi necessário um trabalho de reconstrução em 3D, com complementos de cenários na parte interna. Favelas cariocas também entram em cena, como Vigário Geral, Parada de Lucas, Dique, Rocinha, Complexo da Pedreira e Parque Analândia, sendo a última palco de uma das sequências mais movimentadas: a de uma partida de futebol entre as comunidades da ficção Padre Nosso e Parada Geral.

Outro grande destaque de 'O Jogo que Mudou a História' é a trilha sonora, assinada por Sany Pitbull. Além de trilhas autorais, reúne canções nacionais de variados ritmos das décadas em que a série é ambientada, entregando para o público um repertório tomado por memória afetiva, nas vozes de artistas como Agepê, Bezerra da Silva, Cartola, Hyldon, Martinho da Vila, Nelson Cavaquinho, Nelson Ned, Ritchie, Titãs e Zé Ramalho. Entre os clássicos, "Admirável Gado Novo", "Cordas e Correntes", "Deixa Eu Te Amar", "Fuscāo Preto", "Homem Pássaro", "Juízo Final", "Marvin", "Menina Veneno", "Mosca na Sopa", "Na Aba", "Preciso Me Encontrar", "Que as Crianças Cantem Livres" e "Tudo Passará".

O elenco de 'O Jogo que Mudou a História' também reúne nomes como Pedro Wagner, Jonathan Azevedo, Babu Santana, Bukassa Kabengele, Jailson Silva, Alli Willow, Raphael Logam, Ravel Andrade, Samuel Melo, Fabrício Assis, João Fernandes, Claudia Mauro, Tatiana Tiburcio, Kizi Vaz, Talita Younan, Giulia Tavares, Juliane Araújo, Ana Isabela Godinho, Elizia Gomes, Maha Sati, Álamo Facó, Sergio Laurentino e muitos outros.