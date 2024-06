Zoravia Bettiol promove ação solidária com elenco da peça Sexualmente Invisível

A comédia Sexualmente Invisível, com os atores Cláudio Benevenga e Nora Prado e direção de Carlos Ramiro Festenseifer, apresentado com sucesso no último Porto Alegre em Cena, teria uma temporada de quatro semanas em junho deste ano, na sala Álvaro Moreira em Porto Alegre. Infelizmente, a enchente impossibilitou esse plano. Portanto, a artista visual Zoravia Bettiol decidiu colaborar com os artistas e criar uma gravura digital intitulada Caramelo Pronto Para o Resgate, com 180 cópias enumeradas e assinadas.



Todo o valor arrecadado com as vendas será destinado aos atores e ao diretor. O valor da pré-venda da obra está em R$150,00 e o pagamento deverá ser feito pelo PIX: 17233444000170 em nome de Cláudio Benevenga ou pelo banco Neon Pagamentos – IP (agência: 0655 / conta: 22604341-0).



As obras deverão ser retiradas na Galeria Zoravia Bettiol (rua Paradiso Biacchi, 109) de segunda a sexta-feira das 09 às 18h e nos sábados das 15h às 18h.