Débora Brum discute comunicação humana e assertiva em curso no Instituto Ling

Autora do best-seller Comunicação Assertiva - Aprenda a arte de falar e influenciar, a fonoaudióloga empresarial, escritora, consultora e palestrante Débora Brum estará no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) na próxima terça-feira (11), das 8h30min às 17h30min, para fazer uma imersão nos temas que envolvem a comunicação humana.



No encontro, a profissional ensinará a construir diálogos saudáveis e colaborativos, que geram mais conexão e conquistam a confiança e a colaboração. As inscrições para o curso podem ser feitas através do site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural. As matrículas custam R$ 499,99. O valor arrecadado nas inscrições será convertido em doações para o Instituto Cultural Floresta atender as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.



Misturando teoria e prática, a ministrante mostrará como falar com clareza e objetividade para argumentar com mais segurança e conseguir vender ideias. Também serão apresentadas diferentes estratégias para aumentar o poder de influência e melhorar os relacionamentos. Há mais de 20 anos, Débora realiza treinamento e palestras sobre comunicação humana em diferentes empresas, abordando também outros temas, como apresentações de impacto, feedback, conversas difíceis e oratória.