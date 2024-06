Em novo filme da franquia 'Bad Boys', a missão é limpar os próprios nomes

A mistura de ação eletrizante e comédia escrachada que fez da franquia Bad Boys uma das preferidas junto ao público retorna aos cinemas neste final de semana, com uma virada considerável de perspectiva. Em Bad Boys: Até o Fim, os melhores detetives de Miami, Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence), são também os mais procurados, em uma corrida contra o tempo para limpar seus nomes. Sempre envolvidos em tramas cheias de perigo, a dupla embarca em uma perigosa missão para proteger a honra do falecido capitão Howard, que foi acusado falsamente de se relacionar com o tráfico de drogas. No meio do processo, os detetives caem em uma armadilha, e agora precisam cuidar da sua própria reputação.



Cuidando da piscina - e de sua cidade

O filme de comédia O Cara da Piscina chega aos cinemas brasileiros, trazendo Chris Pine em sua estreia como diretor. Ele também acumula funções de produção e protagonista. O longa conta ainda com os indicados ao Oscar Annette Bening, Danny DeVito e Jennifer Jason Leigh no elenco. A comédia acompanha Darren Barrenman (Chris Pine), um homem que passa seus dias cuidando da piscina do conjunto residencial Tahitian Tiki, em Los Angeles. Quando descobre uma conspiração para roubar a água da cidade, Darren fará o impossível para salvar sua preciosa Los Angeles.



Eles estão sempre observando