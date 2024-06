Dirigido e protagonizado por Chris Pine, O Cara da Piscina chega aos cinemas nesta quinta-feira

O filme de comédia O Cara da Piscina chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (6). Dirigido e protagonizado por Chris Pine, o filme conta ainda com os indicados ao Oscar Annette Bening, Danny DeVito e Jennifer Jason Leigh no elenco. A produção terá cópias somente legendadas e conta com a distribuição da Diamond Films Brasil.

O longa foi rodado em Los Angeles, o que traz ainda mais veracidade a essa comédia noir contemporânea, que conta com produção de Stacey Sher e Steven Soderbergh, a cineasta Patty Jenkins, com quem Pine trabalhou em Mulher-Maravilha, Ian Gotler e o próprio Pine.



SINOPSE:

O Cara da Piscina é dirigido, produzido, coescrito e estrelado por Chris Pine em sua estreia como diretor. A comédia acompanha Darren Barrenman (Chris Pine), um homem que passa seus dias cuidando da piscina do conjunto residencial Tahitian Tiki, em Los Angeles. Quando descobre uma conspiração para roubar a água da cidade, Darren fará o impossível para salvar sua preciosa Los Angeles.