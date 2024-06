Série infantil Sótão da Flor estreia cantigas gaúchas neste sábado

Chegou a vez da cultura rio-grandense ser representada na temporada CANTIGAS da série infantil Sótão da Flor, uma produção audiovisual do Grupo Ueba Produtos Notáveis. Os episódios terão sua estreia neste sábado (8) às 15h, no canal da série no Youtube. Serão seis cantigas inéditas que pretendem convidar as crianças a embarcar em uma viagem alegre e divertida pelo imaginário das cantigas que fazem parte da cultura do Estado - canções que trazem um alento e acolhimento para o público infantil neste momento delicado.A cada sábado, um novo episódio irá ao ar: Pezinho em 15/6, Chimarrita em 22/6, Tatu em 29/6, Caranguejo em 6/7 e Maçanico em 13/7. Na fase com repertório do Rio Grande do Sul, mais três atores convidados se juntam às personagens Flor, protagonizada por Aline Zilli, e Curió, interpretada por Aline Luz. Fazem participações especiais no elenco agora também os atores Dóris Laroque, Maicon Lionço e Pablo Beluck.