Will Santt lança álbum gravado no Blue Note SP

Com 21 anos e duas turnês pela Europa no currículo, Will Santt lançará, nesta sexta-feira (7) seu novo álbum Will Santt - Ao vivo no Blue Note SP. A produção foi gravada no Blue Note (Avenida Paulista, 2073 - São Paulo) no início do ano e estará disponível em todas as plataformas digitais.O álbum reúne 9 canções autorais do artista, além da releitura de um clássico de Dorival Caymmi, Rosa Morena. Suas canções agora ganham um registro que capta a sua performance segura de voz e violão, além da recepção do público do Blue Note. Músicas como O bem, mulher, Aranhol, Amsterdã e Quando chover também fazem parte do repertório. Em julho, Will embarca em uma nova turnê por Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra e Bulgária.