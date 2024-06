Tássia Minuzzo e banda homenageiam cantora Maysa no Ecarta Musical

Um tributo à cantora Maysa é a atração neste sábado (8) às 18h na Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943). Simplesmente Maysa é uma homenagem prestada pela cantora Tássia Minuzzo, acompanhada de Michel Dorfman no piano, Edu Saffi no baixo acústico e Mano Gomes na bateria. A entrada é franca, e o evento também terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Fundação. No repertório, serão interpretadas músicas que ficaram consagradas na voz da cantora, incluindo canções de sua autoria e a de outros compositores como Tom Jobim, Edu Lobo, Egberto Gismonti e Jacques Brel. Entre elas estão Canção do Amanhecer, Demais, Meu Mundo Caiu e Preciso Aprender a Ser Só, Manhã de Carnaval e Me Deixe Só.