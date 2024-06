Artista gaúcha abre sua segunda exposição em Portugal em menos de um mês

A artista visual gaúcha Ana Norogrando abre sua exposição de longa duração - de 7 de junho a 22 de setembro - em Portugal. Ela apresenta 150 obras em um local tão inusitado quanto icônico: o Fórum Cultural de Ermesinde (rua Fábrica da Cerâmica - Porto), que ocupa o prédio de uma antiga unidade fabril de 1910. Intitulada A Crueza da Forma de Ana Flâneuse, a exposição tem curadoria de Gaudêncio Fidelis, professor associado de História da Arte do programa de Arte e História da Arte do Hunter College da Universidade do Estado de Nova York.



As obras incluem esculturas, pinturas, vídeos e fotografias. A configuração arquitetônica do espaço forma uma espécie de pista circulatória e reforça a disposição metafórica através da passagem do visitante ao longo de um extenso corredor de cerca de 100 metros de comprimento.



Em 10 de maio, ela inaugurou a instalação multimodalidade O Submarino Feminista Aquafluxo, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa. Aberta à visitação até o dia 30 deste mês, também tem curadoria de Gaudêncio Fidelis.