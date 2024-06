Novo filme de Guel Arraes tem estreia nacional em 121 cidades do País

Dirigido por Guel Arraes (O Auto da Compadecida e Lisbela e o Prisioneiro), o longa-metragem Grande Sertão estreia na próxima quinta-feira (6) em 121 cidades de 24 estados do Brasil. No mesmo dia, o longa abre a 28ª edição Cine PE – Festival do Audiovisual, no Recife. O filme será exibido na Mostra Hors Concours, em sessão gratuita que contará com a presença do diretor e do elenco: Caio Blat, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi. Adaptação do clássico da literatura brasileira Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, o filme é produzido pela Paranoïd Filmes em coprodução com a Globo Filmes e tem distribuição da Paris Filmes.