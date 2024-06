Festa Rock N’ Bira retorna ao bar Opinião com Bixo Cabeludo e tributo a clássicos do rock

A festa Rock N’ Bira está de volta ao bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). As bandas que subirão ao palco no sábado (8), a partir das 23h, serão as mesmas que teriam tocado na edição adiada por causa das fortes chuvas e alagamentos. São elas: Bixo Cabeludo, representando o rock autoral, e tributos a The Doors (Roadhouse Band), Lenny Kravitz (Fly Away Experience), Guns n' Roses (Crazy Guns) e Metallica (Penttagrama). Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 99,00, na plataforma Sympla.A edição será especial, com arrecadação de alimentos e itens como cobertores, agasalhos, materiais de limpeza e de higiene pessoal. 100% do valor arrecadado com venda das camisetas oficiais da festa será doado para o Sopão Solidário destinar às suas ações beneficentes. As camisetas estarão com 50% de desconto, no valor de R$40,00 e que podem ser compradas na própria festa ou na Loja Boby Rock and Geek.